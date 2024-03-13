13 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında yeni gelişme! Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydı izlenecek
Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında yeni gelişme. Savcılık, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi. Hazırlanacak rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural notları anlattı.