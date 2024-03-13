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Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında yeni gelişme! Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydı izlenecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 10:18
Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında yeni gelişme. Savcılık, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi. Hazırlanacak rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural notları anlattı.
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Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydı izlenecek
Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydı izlenecek
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