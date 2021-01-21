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Türkiye'nin ilk vegan kasabı

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Giriş: 21.01.2021 12:54
Güncelleme:21.01.2021 12:55
Kasap denince aklımıza tavuk, kıyma, kuzu eti geliyor. Ama bu kasap çok farklı. Türkiye'nin ilk vegan kasabında sadece bitkisel etler var. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

Kasap denince aklımıza tavuk, kıyma, kuzu eti geliyor. Ama bu kasap çok farklı. Türkiye'nin ilk vegan kasabında sadece bitkisel etler var. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

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