Türkiye'nin ilk vegan kasabı

Kasap denince aklımıza tavuk, kıyma, kuzu eti geliyor. Ama bu kasap çok farklı. Türkiye'nin ilk vegan kasabında sadece bitkisel etler var. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

Kasap denince aklımıza tavuk, kıyma, kuzu eti geliyor. Ama bu kasap çok farklı. Türkiye'nin ilk vegan kasabında sadece bitkisel etler var. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.