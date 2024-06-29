29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türkiye'nin gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2024 16:47
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yıl sonra gri listeden çıkarılması piyasalar tarafından büyük sevinçle karşılandı. İş dünyasının önde gelen isimleri de bu kararla birlikte Türkiye'ye doğrudan yatırımın önünün açıldığına dikkat çekerken, yeni yurt dışı ortaklıkları ve pazarların önünün açılacağına vurgu yapıldı.
İnsan hakları siyaset belgesi yolda!
İnsan hakları siyaset belgesi yolda!
Dillere destan Van kahvaltısı!
Dillere destan Van kahvaltısı!
Konserve ton balığı tüketenler dikkat!
Konserve ton balığı tüketenler dikkat!
İran’da seçim ikinci tura kaldı!
İran'da seçim ikinci tura kaldı!
Gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?
Gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon
Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga
Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
İtalyan tescilli bal sirkesi
İtalyan tescilli bal sirkesi
TSK 5 helikopter görevlendirdi!
TSK 5 helikopter görevlendirdi!
Ormana yıldırım düştüğünü gördü hızır gibi yetişti!
Ormana yıldırım düştüğünü gördü hızır gibi yetişti!
Plaza hayatını bırakıp köye yerleşti!
Plaza hayatını bırakıp köye yerleşti!
Daha Fazla Video Göster