Türkiye'nin gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yıl sonra gri listeden çıkarılması piyasalar tarafından büyük sevinçle karşılandı. İş dünyasının önde gelen isimleri de bu kararla birlikte Türkiye'ye doğrudan yatırımın önünün açıldığına dikkat çekerken, yeni yurt dışı ortaklıkları ve pazarların önünün açılacağına vurgu yapıldı.