25 Ocak 2022, Salı
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Türkiye'nin en soğuk ili Sivas oldu! Eksi 30,9 dereceyi gördü
Sivas'ın Gürün ilçesi gece sıfırın altında 30,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Soğuk hava Sivas merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu.