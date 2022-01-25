25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye'nin en soğuk ili Sivas oldu! Eksi 30,9 dereceyi gördü

Türkiye'nin en soğuk ili Sivas oldu! Eksi 30,9 dereceyi gördü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 14:25
Sivas'ın Gürün ilçesi gece sıfırın altında 30,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Soğuk hava Sivas merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu.
İETT otobüsünü otomobille bağlayıp çektiler
İETT otobüsünü otomobille bağlayıp çektiler
Türkiye’nin en soğuk ili: Eksi 30,9
Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 30,9
Ölümle biten ortaklık
Ölümle biten ortaklık
Uzman isim saat verdi: Anadolu yakasını...
Uzman isim saat verdi: Anadolu yakasını...
7 yılın ardından ilk kez görüldü!
7 yılın ardından ilk kez görüldü!
Otogarlardan çıkışlar ne zaman açılacak?
Otogarlardan çıkışlar ne zaman açılacak?
Gökyüzünde ilginç görüntü
Gökyüzünde ilginç görüntü
Soğuk havada iç ısıtan sözler
Soğuk havada iç ısıtan sözler
Kerziban Keskin’in cesedini parçalara bölmüşler!
Kerziban Keskin'in cesedini parçalara bölmüşler!
Basın Ekspres’te kabus gibi gece geçirdiler! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum
Basın Ekspres'te kabus gibi gece geçirdiler! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum
Arnavutköy’deki otel fırsatçılığı!
Arnavutköy'deki otel fırsatçılığı!
İstanbul’un kara günleri!
İstanbul’un kara günleri!
Daha Fazla Video Göster