Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan! O ilimizde böyle görüntülendi

Türkiye'nin farklı noktalarında yaban hayatını gözler önüne seren görüntüler kayda geçiyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla ve havaların ısınmasıyla yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan 2 metreyi bulan sarı yılan bakın nasıl görüntülendi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN