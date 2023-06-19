19 Haziran 2023, Pazartesi
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Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan! O ilimizde böyle görüntülendi
Türkiye'nin farklı noktalarında yaban hayatını gözler önüne seren görüntüler kayda geçiyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla ve havaların ısınmasıyla yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan 2 metreyi bulan sarı yılan bakın nasıl görüntülendi…