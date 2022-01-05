Türkiye'de tersine akan tek akarsu ‘Tersakan Çayı’ pislikten köpürdü

Samsun ile Amasya illerinde yer alan, 'Tersakan Çayı' Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğine sahip. Tersakan Çayı'nın üzerinde oluşan beyaz köpüklerin sebebi araştırıldığında sebebinin kirlilik olduğu ortaya çıktı.

Oldukça kurak geçen mevsimler sebebiyle su düzeyi dip yapan Tersakan Çayı'nda pislikten beyaz köpükler oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri, köpürmenin sebebini belirlemek için harekete geçti.

Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya şehir merkezinde Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı yağışların yeterli olmamasından dolayı en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Düşen su düzeyinin dip yapmasıyla artan kirlilik çirkin görüntü oluşturdu. Çayın Boğazköy'den geçen bölümünde adeta deterjan dökülmüş gibi köpüren kötü manzarayı gören vatandaşlar tepki gösterdi. Sudan numune alınarak inceleme yapılacağı belirtildi.



"50 YILDIR BU DERE BÖYLE AKIYOR"

Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Çat, kirliliğin önlenmesini istediğini belirterek, "50 yıldır bu dere böyle akıyor. Fabrika yıkandığı için birkaç ay boyunca böyle akıyor. Şurası pırıl pırıl olsa sevinmez miyim. Türkiye'ye yakışmayan bir durum bu" dedi.



"SİYAH BİR ŞEY AKIYOR NE AKTIĞINI DA BİLMİYORUZ"

Çocukken yüzdüklerini hatırlattığı Tersakan Çayı'na şimdi el sürmekten korktuklarını anlatan Harmanağılı köyünden Ahmet Karan, "Su yüzeyinden bembeyaz köpüklenme var. Siyah bir şey akıyor. Ne aktığını da bilmiyoruz. Tarlaları, hayvanları sulamaya çekiniyoruz" diye konuştu.

Bölgede son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığına değinen Karan, "Geçen seneden beri yağan yağmurlar ancak toprağın yüzünü ıslatabiliyor. Kar yağmasını bekliyoruz. Kar yağarsa ırmak ve barajlar dolacak. Güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Ama şimdilik bir yağış yok" şeklinde konuştu.



"AŞIRI DERECEDE KOKU VE KÖPÜKLENME VAR"

Su yüzeyindeki köpüklenmenin Tersakan Çayı'nın Yeşilırmak ile birleştiği alanda da görüldüğünü aktaran Göllübağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise, "Aşırı derecede koku ve köpüklenme oluşuyor. Suluova bölgesindeki fabrika atıklarının, hayvansal atıkların burada birikmesi bunlara bir neden. Onun için Boğazköy mevkisinde bir arıtma tesisi yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.