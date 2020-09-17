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Türkiye'de korona aşısı bulundu mu? Corona virüs aşısı nerede yapılıyor? Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak?

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Giriş: 17.09.2020 13:18
Türkiye koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Uzun süredir süren aşı çalışmalarında sonunda bugün ilk aşı denendi. Türkiye için kritik önem sahip olan bu gelişmenin ayrıntılarını Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri, canlı yayında açıkladı. Türkiye'de korona aşısı bulundu mu? Corona virüs aşısı nerede yapılıyor? Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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