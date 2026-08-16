Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor: En fazla meyve ve sebze çöpe gidiyor

Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtiliyor. Gıda israfı yalnızca ekonomik kayıplara değil, üretimden tüketime kadar kullanılan su, enerji ve tarım kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, özellikle meyve ve sebze israfının ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Furkan Ali Özer, gıda israfının boyutlarını ve alınabilecek önlemleri ekrana taşıdı.