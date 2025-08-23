Türkiye’de bir ilk: Gıda ürünlerine karekod uygulaması

23 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 23.08.2025 16:04
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Karekod Uygulaması” kapsamında Yalova’daki bir firma, Türkiye’de ilk kez ürettiği gıda ürünlerine karekod bastı. Tüketiciler, mobil telefonları üzerinden “Tarım Cebimde” uygulamasıyla ürün ve işletme bilgilerine ulaşabiliyor. Yalova Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, uygulamanın gıda güvenliği ve tüketici menfaatini üst düzeyde korumayı amaçladığını belirtti. Karekod sayesinde işletmelerin denetim tarihleri ve temel bilgileri tüketiciler tarafından görülebilecek. Firma sahibi Faruk Kaçar, Türkiye’ye örnek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Uygulama, toplu satış ve tüketim yerlerinde zorunlu hale gelirken, gıda üretim yerlerinde gönüllü olarak ilk kez hayata geçirildi. İlmeç, firmanın bu hassasiyetinin hem ülke hem de tüketici açısından önemine dikkat çekti. Karekod sistemiyle şeffaflık ve güven artırılırken, diğer üreticilere de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Tüketiciler, ürünleri karekodla tarayarak üretim yeri, denetim bilgileri ve işletme detaylarına erişebiliyor. Bu adım, gıda güvenliğinde dijitalleşmenin Türkiye’deki öncülerinden biri olarak öne çıkıyor.
