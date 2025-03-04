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Türkiye Yunanistan sınırına duvar örülüyor!

Türkiye Yunanistan sınırına duvar örülüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 19:12
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin asayişinin değerlendirildiği toplantıda sınır güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Edirne'nin göç rotası olmaktan çıktığını söyleyen Sezer, sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını belirtti. Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan duvarlar gibi Türkiye - Yunanistan sınırına da duvar örüleceğini açıkladı. Sezer, sınır hattında 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini ifade etti. Duvar ihalesinin kısa zamanda yapılıp çalışmaların başlayacağını belirten Sezer, sınır güvenliğine önem verildiğine dikkat çekti.
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Türkiye Yunanistan sınırına duvar örülüyor!
Türkiye Yunanistan sınırına duvar örülüyor!
Türkiye Yunanistan sınırına duvar örülüyor!
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