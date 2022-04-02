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Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Duygulandıran anlar

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Giriş: 02.04.2022 14:57
14 aylık bebeği olan sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu, istek üzerine adını koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu hesabından paylaştı. 29 yaşındaki sağlık çalışanı Durmaz, kızını yeni yuvasına bıraktığını belirterek, "Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hiç bırakmak istemedim. Artık bir kızım daha var. Ona bazı şeyler yazdım. Ziyarete gideceğim ve ulaştıracağım" dedi. .
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