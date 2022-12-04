04 Aralık 2022, Pazar
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Türkiye Off-Road şampiyonu Yasemin Biber Toker'in köpeğini tüfekle katlettiler! Toker karakola koştu
OFF-ROAD şampiyonu Yasemin Biber Toker, kan donduran olayla adeta yıkıldı. Yasemin Biber Toker'in meslektaşı Nihat Keskin ile beraber beslediği pitbull türü köpeği, atölye sahibi Sadık K. tarafından tüfekle canice katledildi. Yasemin Biber Toker, kahreden haberin ardından karakola koştu.