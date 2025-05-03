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Türkiye-İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi

Türkiye-İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:20
İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Güvenli köyünün kırsal kesiminde sürü halinde dolaşan domuzlar kameralara yansıdı. Kırsal kesimde sürü halinde tepeye çıkan çok sayıda domuz anbean görüntülendi. Belde sakinleri ise, yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılmasını istedi.
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Türkiye-İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi
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