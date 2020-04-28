Türkiye genelinde 51 ilde 160'dan fazla yerleşim yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı |Video

Türkiye genelince 160'dan fazla yerleşim yeri karantina altına alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bayburt'ta Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık taraması yapıldı. 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli 35 kişide, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Öte yandan yurdun pek çok noktasında köy ve mahallerde 160 yeni karantina bölgesi oluşturuldu.

Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pazar günü sağlık taraması yaptı.

Huzurevinde ilk bulgulara göre 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Valilik, gerekli tedbirlerin alındığını ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan yurt genelinde koronavirüs karantinasına alınan noktalar yenileri eklendi

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde tedbirleri kapsamında iki mahalle için karantina kararı alındı. Testleri pozitif 2 kişi Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ordu'nun Akkuş ilcesindeki bir mahalle, Van'ın İpekyolu ilçesinde de iki sokak ve bir cadde Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 3 mahalle, 14 günlük koronavirüs karantinasına alındı.

Zonguldak'ta, Karaelmas Mahallesi'nde de koronavirüs vakası görüldü. Alsancak caddesindeki 3 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da ise 6 ilçede alınan karantina kararı uygulanıyor

Önlemler kapsamında 51 ilide 160'tan fazla yerleşim yeri karantina altına alındı.