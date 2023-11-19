Türkiye Almanya’ya önce masada sonra sahada galip geldi: Bizim Çocuklar yıktı geçti, gurbetçiler sokaklara döküldü | A Haber görüntüledi

Başkan Erdoğan, Almanya’da işgalcilere arka çıkan Olaf Scholz ile bir araya gelerek, tüm dünyanın karşısında Gazze konusunda dik duruş sergiledi ve İsrail’in soykırım yaptığını yineledi. Siyonizm yanlısı olan basın mensubunun Eurofighter tehdidine pabuç bırakmayarak adeta ikinci ‘one minute’ olayını yaşattı. Ardından Başkan Erdoğan, "Good evening, good night" sözleriyle toplantıyı sonlandırdı. Başkan Erdoğan Almanlara masada tarihi ayarı verirken ‘Bizim Çocuklar’ da yeşil sahalarda galip geldi. Almanya sokakları Türk bayraklarıyla bezendi. A Haber sokağa akın eden gurbetçilerin sevinç gösterilerini ekrana taşıdı. İşet detaylar…