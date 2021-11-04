06 Kasım 2021, Cumartesi
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Türkan Şoray'ın efsane filmi Sultan'ın Kemal'inin son hali görenleri şaşırttı! İşte Aras Bulut'un yeni görüntüsü
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Sultan filminde yakışıklı çapkın Kemal rolünde oynayan Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. 1978 yapımı olan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı "Sultan"da oynayan Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı..