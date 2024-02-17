17 Şubat 2024, Cumartesi
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Türk mutfağı dünyayı kendine hayran bırakıyor! Döner, kelle-paça, lahmacun, baklava…
Türk mutfağı, çeşitliliği ve lezzetiyle dünyayı kendine hayran bırakıyor. Her yıl milyonlarca turist sadece Türk mutfağının lezzetini tatmak için Türkiye'ye geliyor. Balkanların kalbindeki ülke olan Bulgaristan'da da Türk yemeklerine ilgi bir hayli yoğun. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da başkent Sofya'da, Bulgarlara "Neden Türk mutfağı?" diye sordu. İşte cevaplar…