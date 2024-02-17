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Türk mutfağı dünyayı kendine hayran bırakıyor! Döner, kelle-paça, lahmacun, baklava…

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 10:20
Türk mutfağı, çeşitliliği ve lezzetiyle dünyayı kendine hayran bırakıyor. Her yıl milyonlarca turist sadece Türk mutfağının lezzetini  tatmak için Türkiye'ye geliyor. Balkanların kalbindeki ülke olan Bulgaristan'da da Türk yemeklerine ilgi bir hayli yoğun. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da başkent Sofya'da, Bulgarlara "Neden Türk mutfağı?" diye sordu. İşte cevaplar…
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