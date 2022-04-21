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Türk müezzinler gönülleri titretti

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Giriş: 21.04.2022 10:48
Suudi Arabistan'da, Kuran'ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi Ayasofya müezzini Alpcan Çelik ve Van Ercişli Muhsin Kara temsil etti. İki Türk müezzin Kuran'ı Kerim tilavetiyle büyük beğeni topladı.

Makamlarıyla gönülleri fet ettiler. Jüri üyelerini kendilerine hayran bıraktılar.

Kuran-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasına Türk müezzinler damga vurdu.

Suudi Arabistan'ta bir televizyon kanalı güzel Kuran'ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenledi. Yarışmaya dünyanın dört bir yanından önemli isimler katıldı.

Türkiye'yi Ayasofya müezzini Alpcan Çelik ve Van Ercişli Muhsin Kara temsil etti.

Rakipleri karşısında büyük başarı gösteren Türk müezzinler finale kalmayı başardı.

Türk müezzinler finalde okudukları ezanla jürinin övgüsünü kazandı.

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