Türk genci Mehmet Arda’nın Japonya’da sır ölümü

Mehmet Arda uzun henüz 20 yaşındaydı. Genç adamın çocukluğundan bu yana en büyük hayali Japonya'ya gitmekti. 21 Ağustos'ta Tokyo'ya giden 20 yaşındaki gencin cansız bedeni otel odasında bulundu. Önce ölümün virüs kaynaklı ardından da intihar olduğu açıklandı ama acılı aile çocuklarının cinayet kurban gittiği iddiasında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN