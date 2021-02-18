Türk bilim insanından mutant virüs açıklaması! Çanakkale'de...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, en çok vaka artışının görüldüğü 5 il arasında Çanakkale'nin de bulunduğunu hatırlatarak, "Bu illerde eğer mutant virüs anlamında ciddi bir artış varsa ilerleyen zaman içerisinde daha net artışı görürüz" dedi.

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