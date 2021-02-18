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Türk bilim insanından mutant virüs açıklaması! Çanakkale'de...

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Giriş: 18.02.2021 23:54
Güncelleme:19.02.2021 00:32
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, en çok vaka artışının görüldüğü 5 il arasında Çanakkale'nin de bulunduğunu hatırlatarak, "Bu illerde eğer mutant virüs anlamında ciddi bir artış varsa ilerleyen zaman içerisinde daha net artışı görürüz" dedi.
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