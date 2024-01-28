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Türk Astronot Gezeravcı'dan ''CRİSPR' deneyi

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Giriş: 28.01.2024 10:42
Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkan İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, yaptığı deneylerle insanlığın uzay macerasına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın istasyonda yapacağı 13 deneyden biri olan 'CRİSPR çalışmasına ilişkin görüntüleri yayımladı. Gezeravcı da, Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
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