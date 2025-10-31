Turistin önünü kesip gasp eden şahıslar yakalandı

31 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 10:57
Şavyer Del Valle sosyal medyada çektiği videolarla tanınıyordu. İspanya'dan İstanbul'a bir arkadaşıyla gezmeye gelmişti. Ünlü içerik üreticisi, Beyoğlu'nun arka sokaklarında çekim yaptığı sırada kabus yaşadı. "Bizi neden çekiyorsun?" bahanesiyle önü kesildi. Ve sözlü tacizin ardından üzerine bir de darbedildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
