01 Kasım 2024, Cuma
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Turist öldü, ev sahibi suçlanıyor! Doğalgaz sızıntısına 'ihmal' davası

Turist öldü, ev sahibi suçlanıyor! Doğalgaz sızıntısına 'ihmal' davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 22:35
Güncelleme:01.11.2024 22:39
Elektriğin ardından, doğalgaz faturalarında da 'kademeli fiyatlandırma' dönemi Norveçli 'Egil Skarbo', dünyada da yaygın olarak kullanılan bir sistem üzerinden, İstanbul Beyoğlu'nda ev kiraladı. Yanında bir arkadaşı bulunan turistin, o dairede cansız bedenine ulaşıldı. Bilirkişi raporunda ölüm nedeni; 'doğalgaz sızıntısı' dendi. Ev sahibi suçlu bulundu. Bu yaşanan acı olay, bize şunu düşündürdü. Kiralama yapan herkesin başına gelebilecek bir durum, bir tehlike aslında. Peki nelere dikkat etmeli? Arkadaşlarımız araştırdı.. Ama tüketicinin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İşte detaylar.
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