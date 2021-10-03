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Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi kim? Kardeşlerim Oğulcan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

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Giriş: 03.10.2021 10:54
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...
Kardeşlerim Oğulcan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
Kardeşlerim Oğulcan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
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