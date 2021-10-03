Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi kim? Kardeşlerim Oğulcan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...