10 Kasım 2024, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Tüp dolum tesisinde patlama!

Tüp dolum tesisinde patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2024 00:52
Erzurum’un Aziziye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan tüp dolum ve üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yapılan ihbarın adından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken tesiste maddi hasar oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüp dolum tesisinde patlama!
Tüp dolum tesisinde patlama!
Atak helikopterin kamerasından Van Gölü görüntülendi!
Atak helikopterin kamerasından Van Gölü görüntülendi!
Eğlence mekanı çıkışı tekmeli yumruklu kavga!
Eğlence mekanı çıkışı tekmeli yumruklu kavga!
Silivri’de çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı!
Silivri’de çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı!
Taksim metro durağında intihar!
Taksim metro durağında intihar!
Soba bacısından yangın çıktı!
Soba bacısından yangın çıktı!
TikTok’ta namazla dalga geçti: Kıblesini Vatikan’a çevirmiş!
TikTok’ta namazla dalga geçti: Kıblesini Vatikan'a çevirmiş!
Otomobil ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var!
Otomobil ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var!
Düğünde atılan havai fişek okulda yangına neden oldu!
Düğünde atılan havai fişek okulda yangına neden oldu!
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
Otomobilin içerisinde kiracısı tarafından katledildi!
Otomobilin içerisinde kiracısı tarafından katledildi!
Cinayet zanlısı firari kişi yakayı ele verdi!
Cinayet zanlısı firari kişi yakayı ele verdi!
Daha Fazla Video Göster