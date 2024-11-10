Tüp dolum tesisinde patlama!

Erzurum’un Aziziye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan tüp dolum ve üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yapılan ihbarın adından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken tesiste maddi hasar oluştu.

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