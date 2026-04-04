İsrail'in bombardımanı Sur kentini harabeye çevirdi

Lübnan'ın güneyindeki tarihi Sur kenti, İsrail'in acımasız hava saldırılarının hedefi oldu. A Haber ekibi, bombardımanın ardından harabeye dönen sivil yerleşim yerlerine girerek yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Dumanların hala tüttüğü yüksek katlı apartmanların ve çocukların oyun oynadığı halı sahaların yerle bir olduğu bölgede, İsrail'in insansız hava araçları korku salmaya devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Hüseyin Koçak, ölüm tehlikesine rağmen o anları saniye saniye kaydetti.