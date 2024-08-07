07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı

Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2024 12:59
Güncelleme:07.08.2024 13:14
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Gültepe Tüneli'nin üst kısmındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Çankırı’nın 10 dilim kavununda hasat vakti
Çankırı’nın 10 dilim kavununda hasat vakti
Teleferik kazası davasında 2. duruşma
Teleferik kazası davasında 2. duruşma
Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı
Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı
Çılgın davulcu sınır tanımıyor
Çılgın davulcu sınır tanımıyor
Fren yerine gaza basınca araç takla attı
Fren yerine gaza basınca araç takla attı
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürüldü
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürüldü
Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor
Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor
Demre’de 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
Demre'de 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
Kırklareli merkezli 4 ilde suç örgütlerine darbe
Kırklareli merkezli 4 ilde suç örgütlerine darbe
Facianın eşiğinden dönülen o anlar kamerada
Facianın eşiğinden dönülen o anlar kamerada
Ayı bir anda saldırıya geçti! Korkunç anlar
Ayı bir anda saldırıya geçti! Korkunç anlar
İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul barajları alarm veriyor
Daha Fazla Video Göster