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Tünelin ucunda ışık göründü! Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi
Koronavirüsle mücadele tünelin ucundaki ışık göründü. Türkiye şu an itibariyle nüfusunun 3 katı aşı için imza attı. Salgının başından bu yana Türkiye durumun ciddiyetini erken kavrayan ülkelerden biriydi. Dünyaya örnek olacak şekilde pekçok tedbir aldı. Tüm bu dönemde neler yaşandı? Detaylar özel dosya haberimizde...