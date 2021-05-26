26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tünelin ucunda ışık göründü! Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi

Tünelin ucunda ışık göründü! Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2021 17:33
Güncelleme:26.05.2021 17:36
Koronavirüsle mücadele tünelin ucundaki ışık göründü. Türkiye şu an itibariyle nüfusunun 3 katı aşı için imza attı. Salgının başından bu yana Türkiye durumun ciddiyetini erken kavrayan ülkelerden biriydi. Dünyaya örnek olacak şekilde pekçok tedbir aldı. Tüm bu dönemde neler yaşandı? Detaylar özel dosya haberimizde...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tünelin ucunda ışık göründü!
Tünelin ucunda ışık göründü!
Boşanma aşamasındaki eşinin arabasına çekiçle saldırdı
Boşanma aşamasındaki eşinin arabasına çekiçle saldırdı
Deniz salyası temizliği nasıl yapılıyor?
Deniz salyası temizliği nasıl yapılıyor?
Bu nasıl bir vicdan! 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı
Bu nasıl bir vicdan! 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı
Devrilen TIR TEM'i kapattı
Devrilen TIR TEM'i kapattı
Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek
Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek
İğrenç olay! Küçük kız çığlık atıp kurtuldu
İğrenç olay! Küçük kız çığlık atıp kurtuldu
Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!
Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!
Beşiktaş'ta dehşet! TIR eve çarptı
Beşiktaş'ta dehşet! TIR eve çarptı
Su kuyusunda facia!
Su kuyusunda facia!
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Yumruk atıp denize ittiği adam öldü
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Yumruk atıp denize ittiği adam öldü
Mahkum çocukların ‘babası’ndan yeni yargı düzenlemesine destek
Mahkum çocukların ‘babası’ndan yeni yargı düzenlemesine destek
Daha Fazla Video Göster