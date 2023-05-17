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Tünelde virajı hızlı alan TIR araçları ezdi! O anlar kamerada

A Haber
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Giriş: 17.05.2023 08:54
Ürdün'de bir TIR sürücüsü tünelin virajını hızlı girdi. Aniden trafik nedeniyle duran araçlar karşısına çıktı. Frene bastı ancak kazayı engelleyemedi. 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
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