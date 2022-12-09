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Tunceli'de şoke eden manzara! Gündüz vakti böyle görüntülendiler

İHA
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Giriş: 09.12.2022 12:08
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde köy yolunan inen kurtlar, koşarken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Uzun bir süre aracın önünde koşan 2 kurt, ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
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