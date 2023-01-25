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Tunceli'de kırmızı listedeki nesli tükenen keçiyi vurdular: Şüpheliler her yerde aranıyor

İHA
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Giriş: 25.01.2023 08:54
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin "kırmızı listesinde" yer alan yaban keçisi, kaçak avcılarca vurularak öldürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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