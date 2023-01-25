25 Ocak 2023, Çarşamba
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Tunceli'de kırmızı listedeki nesli tükenen keçiyi vurdular: Şüpheliler her yerde aranıyor
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin "kırmızı listesinde" yer alan yaban keçisi, kaçak avcılarca vurularak öldürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.