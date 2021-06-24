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Tunceli'de bin 200 yıllık dut ağacı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 16:57
Çerezlik kuru dut ve pekmez üretimine kaynak olan ağaçların içinde 1200 yaşında olduğu tahmin edilen bir dut ağacı da var. Dutu ve pekmeziyle ünü ülke sınırlarını aşan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, bilimsel olarak henüz kaç yaşında oldukları tescil edilmese de dut ağaçlarının devasa büyüklükteki görünümleri ve yöre halkının tahminleriyle farklı yaşlardaki yüzlerce yıllık çok sayıda dut ağacı yöre halkının ekonomik gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Mescit Mahallesi Sağven mevkiinde bahçe içerisinde bin 200 yaşında olduğu söylenen ancak tam olarak yaşı bilinmeyen dut ağacı ise devasa geniş gövdesiyle dikkat çekiyor. Dedelerinin dedeleri tarafından dikilen yüzlerce yıllık ağaçlardan toplanan dutlardan, her yıl olduğu gibi bu yıl da yöre halkı çerezlik kuru dut ve pekmez üretmeye de başladı.
Tunceli'de bin 200 yıllık dut ağacı
Tunceli'de bin 200 yıllık dut ağacı
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