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Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!

Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 01:28
Olay akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Durmuş Karaca Sokak ortasında kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Durmuş Karaca, ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralı Durmuş Karaca'yı hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!
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