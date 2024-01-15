Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet: Nöbetçi golcüyüm…

Hayatı boyunca futbolcu olmak isteyen Hasan Kılıç'ın büyük bir engeli vardı. Kiloları... Ama o vazgeçmedi, kilolarını veremese de yeşil sahaya çıkmayı başardı. Amatör kümede attığı golle de herkesin takdirini kazandı. Ekibimiz 29 yaşındaki Hasan ile maç öncesi bir araya geldi.

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