Trakya’nın asırlık eğlencesi ‘Pavli Panayırı’ 115. kez başladı

Sultan II. Abdülhamid Han döneminde verilen izin belgesiyle 115 yıl önce kurulmaya başlayan Pavli Panayırı, bu yıl da çeşitli ekinliklerle başladı. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen panayırı, Zübeyde Hanım Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

