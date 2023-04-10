Traktörle tarlada öyle bir şey yaptı ki…

"Arazi' sanatçısı" olarak bilinen Dario Gambarin, bu kez de ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'yu resmetti. 25 bin metrekarelik arsasına, Picasso'yu traktör ile çizdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN