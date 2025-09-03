03 Eylül 2025, Çarşamba

Trafikten men edilen motosikletini ateşe veren sürücü yakalandı

ahaber.com.tr
03.09.2025 18:18
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih Laleli Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 DIG 360 plakalı motosikletin sahibi Mehmet T.’ye (30) 15 Ekim 2024'te kısa süre içinde 'motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması' suçundan toplam bin 389 lira idari para cezası kesilmiş, Mehmet T. ilk cezayı ödemiş ancak muayene günü için sıra almaya çalışınca ödemediği ikinci bir cezası olduğunu fark etmişti. İkinci cezayı da ödeyen ve muayene olmayan aracı için gün alan Mehmet T., bir süre sonra trafik uygulaması yapan polislere yakalanmıştı. 3 bin 160 lira para cezası kesilen ve aracı da trafikten men edilen Mehmet T. motosikletini ateşe vermiş, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.
