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Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler

Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 15:28
İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz akşam saatlerinde çöp kamyonu ve iki otomobil arasında yaşanan kazanın ardından sürücüler birbirine girdi. Kavga anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

Üsküdar'da çöp kamyonu ve iki otomobilin karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Aralık Salı günü akşam saatlerinde Üsküdar Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki çöp kamyonu ve iki otomobil kazaya karıştı. Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çöp kamyonu şoförüyle otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki tekmeli yumruklu kavga çevre sakinlerinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavga eden tarafları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

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Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler
Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler
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