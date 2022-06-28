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Trabzonspor’un sevdalısı Avrupa yollarında! 4 bin kilometrelik şampiyonluk yolculuğu

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Giriş: 28.06.2022 14:40
Adı Zeki Mazlum... O Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşı. 38 yıl aradan sonra Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un da sevdalısı. O sevda, Zeki Mazlum'u aylardır Hollanda sokaklarında yılmadan dolaştırıyor. Mazlum Hollanda'nın farklı şehirlerini otomobiliyle gezip Trabzonspor'u tanıtıyor. Detayları Fatih Özyar'ın özel haberinde...
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