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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 14:34
Trabzon'da Cuma Namazı sonrası Filistin'e destek yürüyüşü. Detayları A haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
Trabzon’da Filistin’e destek yürüyüşü
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü
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