Torul Cam Seyir Terası 2025 yılında 100 bin kişiyi ağırladı

08.10.2025
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 240 metrelik yüksekliğiyle dikkat çeken Cam Seyir Terası, 2025 yılında 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.
