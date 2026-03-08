CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Orta Doğu'da istihbarat savaşları
GündemOrta Doğu'da istihbarat savaşları
İran'da zehirli yağmur tehlikesi!
Dünyaİran'da zehirli yağmur tehlikesi!
Trafikte sürücünün önünü kesip camını yumrukladı
YaşamTrafikte sürücünün önünü kesip camını yumrukladı
Zehir yağan Tahran'da her nefes ölümcül!
Özel HaberZehir yağan Tahran'da her nefes ölümcül!
İran Hürremşehr füzeleriyle Tel Aviv'i vurdu!
Dünyaİran Hürremşehr füzeleriyle Tel Aviv'i vurdu!
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Yaşlı adama sokak ortasında taşlı sopalı saldırı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Aydın Taksim (61), sokak ortasında çıkan kavgada 18 yaşından küçük 3 kişi tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gündemden Videolar

Bu görüntüler A Haber'de! İran canlı yayında İsrail'i vurdu
Bu görüntüler A Haber'de! İran canlı yayında İsrail'i vurdu
Tahran’da gizemli sarsıntılar: Savaşın yeni yüzü deprem mi?
Tahran’da gizemli sarsıntılar: Savaşın yeni yüzü deprem mi?
Tahran'da vurulan rafineriden yeni görüntüler
Tahran'da vurulan rafineriden yeni görüntüler
Gökyüzünde füze düellosu: Çok katmanlı savunma hattı yarıldı!
Gökyüzünde füze düellosu: Çok katmanlı savunma hattı yarıldı!
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı
A HABER EKİBİNİN KALDIĞI OTEL BOMBALANDI!
A HABER EKİBİNİN KALDIĞI OTEL BOMBALANDI!
Tahran semalarında ateş yağmuru! Enerji tesisleri hedefte
Tahran semalarında ateş yağmuru! Enerji tesisleri hedefte