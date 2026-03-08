İran'da zehirli yağmur tehlikesi!

İran’daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların ardından çıkan yangınlar, bölgeyi çevre ve sağlık açısından büyük bir riskle karşı karşıya bıraktı. Atmosfere yayılan kimyasal gazların yağışlarla birleşerek asit yağmuruna dönüşebileceği uyarısı yapılırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de zehirli bulutların şimdilik Türkiye’ye ulaşmasının beklenmediğini açıkladı. Uzmanlar, İran’daki vatandaşlara maske kullanımı ve yağıştan korunma konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.