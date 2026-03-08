CANLI YAYIN
İran Hürremşehr füzeleriyle Tel Aviv'i vurdu!
Dünyaİran Hürremşehr füzeleriyle Tel Aviv'i vurdu!
İşte ABD-İsrail'in hedef aldığı o sivil ev
Özel Haberİşte ABD-İsrail'in hedef aldığı o sivil ev
Tel Aviv semalarında peş peşe patlamalar
DünyaTel Aviv semalarında peş peşe patlamalar
Trafikte sürücünün önünü kesip camını yumrukladı
YaşamTrafikte sürücünün önünü kesip camını yumrukladı
Orta Doğu'da istihbarat savaşları
GündemOrta Doğu'da istihbarat savaşları
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'da zehirli yağmur tehlikesi!

İran’daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların ardından çıkan yangınlar, bölgeyi çevre ve sağlık açısından büyük bir riskle karşı karşıya bıraktı. Atmosfere yayılan kimyasal gazların yağışlarla birleşerek asit yağmuruna dönüşebileceği uyarısı yapılırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de zehirli bulutların şimdilik Türkiye’ye ulaşmasının beklenmediğini açıkladı. Uzmanlar, İran’daki vatandaşlara maske kullanımı ve yağıştan korunma konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

