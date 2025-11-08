08 Kasım 2025, Cumartesi
Topkapı Sarayı’nda “Zaman ve Sanat” buluştu
Topkapı Sarayı’nın seçkin saat koleksiyonundaki 300’ü aşkın eser, “Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat” temasıyla ilk kez kapsamlı bir seçki halinde ziyaretçilere açıldı. Osmanlı ustalarının imzasını taşıyan saatlerle Avrupa yapımı nadide örnekler, Has Ahırlar’daki yeni Saat Müzesi’nde Emine Erdoğan’ın katılımıyla sergilenmeye başladı.