Topkapı Sarayı’nda “Zaman ve Sanat” buluştu

Giriş: 08.11.2025 18:18
Topkapı Sarayı’nın seçkin saat koleksiyonundaki 300’ü aşkın eser, “Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat” temasıyla ilk kez kapsamlı bir seçki halinde ziyaretçilere açıldı. Osmanlı ustalarının imzasını taşıyan saatlerle Avrupa yapımı nadide örnekler, Has Ahırlar’daki yeni Saat Müzesi’nde Emine Erdoğan’ın katılımıyla sergilenmeye başladı.
