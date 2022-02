Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Eskişehir'de karısı ile kızına şiddet gösteren cani adamı arbede esnasında bıçakla yaralayan ve ardından 3 gün sonra serbest bırakılan Tolga Daşkıran Türkiye'nin konuştuğu olayı tüm detaylarıyla anlattı. Kadına şiddete karşı olduğunu dile getiren Daşkıran, “Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi” sözleriyle boğazları düğümledi.

Olay, Eskişehir Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Afganistanlı 62 yaşındaki Abdulkadir Ahmadi ve 47 yaşındaki eşi Shannaz Nazari ile 32 yaşındaki kızı Nasımgul Ahmadi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir Ahmadi üzerinde bulundurduğu bıçakla eşine ve kızına saldırdı.

Yoldan geçerken olaya tanık olan 19 yaşındaki Tolga Daşkıran kavgaya engel olmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbede sonucunda Daşkıran, bıçakla Abdulkadir Ahmadi'yi yaraladı.

O ANLAR KAMERADA

Arkadaşına yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Olayda Daşkıran'ın müdahalesinden sonra Abdulkadir Ahmadi'nin bir markete kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



AFGAN BABANIN HAYATİ RİSKİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz Nazari ve Abdulkadir Ahmadi ile kızları Nasımgul Ahmadi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdulkadir Ahmadi ve Shannaz Nazari'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



19 YAŞINDAKİ GENÇ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan 19 yaşındaki genç cezaevine gönderilmişti.



"DUR YAPMA' DİYE BAĞIRDIK AMA O DİNLEMEDİ"

Olay anını ve yaşadıklarını anlatan Tolga Daşkıran, "Biz çığlıkları duyduktan sonra olay yerine doğru giderken zaten 'dur, yapma' diye bağırdık, ama o kesinlikle dinlemedi. Adam kadının üzerine oturmuş bir şekildeydi. Onu üzerinden almak isterken Hüseyin bacağından yaralandı. Sonra adam bıçağı bana doğrulttu ve salladı. Ben bir adım geri attım. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ZAMAN KENDİMİ DÜŞÜNMEDİM"

Tutuklanmasının ardından cezaevinde geçirdiği zamanı aktaran Daşkıran, "Cezaevine ilk girdiğim gün çok sıkıntılı bir süreçti. Bu zamana kadar yaşadıklarım tümüyle gözümün önünden geçti. 'Acaba annemler ne yapıyor, babam ne yapıyor, Hüseyin'in bacağı nasıl oldu, kadının durumu nasıl, kızının durumu nasıl, adamın durumu nasıl?' Hep bunları düşündüm. Hep dışarıyı düşündüm, hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Benim sonum ne olacak diye ikinci gün düşünmeye başladım" diye konuştu.



"O KADINDA DA KENDİ ANNEMİ GÖRDÜM"

Tahliye kararından sonra cezaevi önünde ailesiyle buluştuğu anlardaki duygularından bahseden Daşkıran, "Kapıdan ilk çıktığım an zaten annem 'oğlum' diye bağırdı, ağlıyordu. Ben de ağlasam daha kötü olacaktı. Zaten bayılacak dereceye geldi. Bir ara tuttum annemi. 'Ağlama anne' dedim. Babam sarıldı, Hüseyin sarıldı. Ne kadar çok sevildiğimi anladım. Hiç tanımadığım insanlar beni paylaşmış. Anneler, kız kardeşler, hepsi bana çok güzel dilekler ve dualar ettiler. Rabbim bizi kurtardı. Allah kimseye yaşatmasın. Allah kimseyi düşürmesin. Kadına şiddete çok karşıyım. Bu küçüklükten gelen bir şey. Benim annem de zamanında şiddet görmüştü. O kadında da kendi annemi gördüm. Koşarken annem gözümün önüne geldi. Bu zamana kadar kimseye, hiçbir kadına şiddette bulunmadım. Bulunanı da her zaman uyardım. Kadına şiddete hep karşıyım, sonuna kadar da karşı olacağım" dedi.



"ÇOCUKLARIMIN HUZURU KAÇMASIN DİYE…"

Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan Shannaz Nazari ifadesinde, "Eşim Abdulkadir Ahmadi ile bu olaydan önce de zaman zaman aramızda maddi durumlardan dolayı tartışmalar oldu. Zaman zaman beni dövdüğü oldu. Fakat eşimin darp etmesinden dolayı resmî makamlara çocuklarımın huzuru kaçmasın diye hiç başvurmadım. Olay günü sabahı eşimle birlikte daha önceden boşanmış olan ve aynı mahallede çocuklarıyla birlikte yaşayan eski eşimden olan kızımı evlendirmek için konuşmaya başladık. Ben kızımın artık yaşının ilerlediğini isteyenlerinin olduğunu belirterek evlendirmek istediğimi söyledim. Kendisi önce karşı çıktı ve çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde yaşadığımızı ve evlenmesine gerek olmadığına karşı çıktı" diye konuştu.



"TUTMASALARDI, BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Olay anını anlatan Shannaz Nazari ifadesinde şunları kaydetti:

"Olay günü tramvaydan kızım Nasımgul ile birlikte indiğimizde caddenin karşısına doğru yürüdüğümüz sırada eşim Abdulkadir Ahmadi'nin yaklaşık 10 metre karşıda elinde bıçakla bana doğru baktığını ve yürüdüğünü fark ettim. Doğrudan yanıma doğru koştu ve ittirerek yere düşürdü. Elindeki bıçakla sol elime vurdu. Bu sırada çevredekiler eşimi tutmaya çalıştılar. Ancak ellerinden kurtuldu ve ben bu sırada ayağa kalkmıştım. Kaçmama fırsat vermeden üzerime gelince tekrar yere düştüm. Bu seferde elindeki bıçağı direk karın bölgeme doğru sapladı. Orada bulunan gençler eşimi tuttular. Eğer tutmasalardı, beni muhtemelen öldürecekti. Can haliyle ayağa kalktım ve korku ile biraz yürümeye çalıştım. Bu sırada eşim kızımı da sırtından bıçakla yaraladı."



"EŞİMDEN DAVACI VE ŞİKÂYETÇİYİM"

İfadesinde eşinden davacı ve şikâyetçi olduğunu belirten Nazari, "Ben yaralandığımı ve kan kaybettiğimi anladığımda yere yığıldım ve ambulansla hastaneye götürüldüğümü hatırlıyorum. Eşim plastik şişe toplar, evin geçimini bu şekilde sağlardı. Duyma engelli olduğu içinde eşim konuşmakta zorluk çeker. Türkçe de bilmez. Ben kendisiyle az da olsa işaret diliyle ve çok az duyma yetisi olduğu içinde bağırarak anlaşırım. Beni bıçakla yaralayıp öldürmeye çalışan eşim Abdulkadir Ahmadi'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.