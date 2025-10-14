14 Ekim 2025, Salı
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran’da Erbaa ilçesinde kamyon kasasına yüklü araçta 10 kilo 190 gram skunk ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.