11 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tokat’ta şimşek geceyi aydınlattı, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi
Tokat’ta şimşek geceyi aydınlattı, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Tokat’ta şimşek geceyi aydınlattı, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2025 01:37
Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tokat’ta beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Aralıklarla çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yüksek kesimlerde ise yağmur yerini doluya bıraktı. Özellikle Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaza büründü. Kısa sürede zemini kaplayan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı. Alpudere Köyü ile Sulusaray ilçesi arasında ise fırtına etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Yola düşen ağaçlar nedeniyle karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tokat’ta şimşek geceyi aydınlattı, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi
1 yıldır kayıp genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
1 yıldır kayıp genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
Tokat’ta şimşek geceyi aydınlattı!
Tokat’ta şimşek geceyi aydınlattı!
Beşiktaş’ta İsrail konsolosluğu önünde silahlı eylem!
Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğu önünde silahlı eylem!
Artvin’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi!
Artvin’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi!
Evine 3 ay önce taşınmıştı! Yangında hayatını kaybetti
Evine 3 ay önce taşınmıştı! Yangında hayatını kaybetti
Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu!
Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu!
İki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
İki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Özel çocuklara öğretmen şiddeti!
Özel çocuklara öğretmen şiddeti!
Canice katledilmişti! Şüpheliler olaydan önce keşif yapmış
Canice katledilmişti! Şüpheliler olaydan önce keşif yapmış
Şikayet ettiği spor salonu sahibi tarafından bıçaklandı!
Şikayet ettiği spor salonu sahibi tarafından bıçaklandı!
Kadın emniyette ifade verirken kocası evi ve arabaları yaktı!
Kadın emniyette ifade verirken kocası evi ve arabaları yaktı!
Kars’ta sağanak sele neden oldu!
Kars'ta sağanak sele neden oldu!
Daha Fazla Video Göster