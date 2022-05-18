18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Tokat’ta katliam gibi kaza! 2 ölü, 12 yaralı
Tokat'ta meydana gelen feci kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 2 şahsın yaşamını yitirdiği kaza sonucunda 12 şahıs yaralandı. Kazanın ardından bir takım kazazedeler yerlerde görülürken, yaralılardan sağık durumu ciddi olanların da olduğu belirtildi.