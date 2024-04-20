Tokat’ta depremin ardından hasar tespit çalışmaları! A Haber bölgede

Perşembe akşamı yaşanan 5,6 şiddetindeki depremin ardından Tokat’ta ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremde 3 ilçedeki 30 köyde 191 konut zarar görürken 94 ahır ve 7 cami de hasar aldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalın bölgeden aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN