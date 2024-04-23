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Tokat’ta depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 15:19
Tokat Belediyesi, Sulusaray depreminin izlerini silmek ve çocukların moralini yükseltmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, kent merkezinde özel bir etkinlikle karşılandı.
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