Tokat’ta depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi

Tokat Belediyesi, Sulusaray depreminin izlerini silmek ve çocukların moralini yükseltmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, kent merkezinde özel bir etkinlikle karşılandı.